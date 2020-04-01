Названы категории граждан, которых проверят на вирус 2019‑nCoV

Роспотребнадзор определился кого в обязательном порядке будут проверять на наличие вируса 2019‑nCoV. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врача России Анна Попова, пишет РИА Новости.

«Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 следующих категорий: вернувшихся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; контактировавших с больными COVID-2019; с диагнозом «внебольничная пневмония»; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания», – говорится в постановлении.

Кроме того, обязаны будут раз в неделю тестировать медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, а при проявлении симптомов, не исключающих COVID-2019 – немедленно. Проверку на коронавирус пройдут также находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций – при проявлении симптомов респираторного заболевания.