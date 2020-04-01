01 апреля 2020, 11:09
В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек
Новые случаи инфицирования выявлены в 35 регионах страны
По сообщению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за сутки выявлено 440 случаев. Новые случаи заражения зафиксированы в 35 регионах.
Всего в 75 регионах страны заболевших COVID-19 - 2777 человек, сообщает РИА Новости.
За все время в России умерло 24 человека с коронавирусом, пишет ТАСС. Выздоровели 190 человек. За сутки выписаны 69 человек.