В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек

По сообщению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за сутки выявлено 440 случаев. Новые случаи заражения зафиксированы в 35 регионах.

Всего в 75 регионах страны заболевших COVID-19 - 2777 человек, сообщает РИА Новости.

За все время в России умерло 24 человека с коронавирусом, пишет ТАСС. Выздоровели 190 человек. За сутки выписаны 69 человек.