В России стартовал весенний призыв

В России сегодня стартовал весенний призыв в армию. Ряды вооруженных сил должны пополнить 135 тысяч новобранцев, сообщает РИА Новости.

Приказ о начале весеннего призыва 30 марта подписал Владимир Путин. Президент не стал переносить сроки призыва, даже несмотря на бушующую пандемию коронавируса.

Молодых людей будут отправлять в армию до 15 июля. Перед отправкой в войска все призывники пройдут тест на коронавирус. В армию направят только тех, чей результат будет отрицательным. Сообщается, что после прибытия в свои части призывники не менее двух недель проведут на карантине.

По информации Минобороны, сейчас в Вооруженных силах РФ не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.