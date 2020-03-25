Всех призывников Карелии протестируют на коронавирус

Военный комиссар Республики Карелия Андрея Артемьева на оперативном штабе по коронавирусу рассказал, как будет проходить весенний призыв на военную службу в Карелии, сообщает Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

По его словам, если раньше отправка на военную службу проходила во второй половине апреля, то теперь отправлять будут во второй половине мая. Предполагается, что в Карелии первые новобранцы отправятся служить 25-26 мая.

Через призывные комиссии республики пройдет порядка трех тысяч молодых людей, будут работать 18 призывных комиссий в муниципальных образованиях и одна республиканская комиссия. На военную службу отправятся примерно 900 человек.

Для призывных комиссий сейчас закупаются антибактериальные препараты, идут переговоры о поставке защитных масок и тепловизоров. Защитные средства будут приобретаться на средства Министерства обороны.

Вариантов тестирования призывников на коронавирус предлагается два.

Первый – максимальное тестирование всех призывников на призывных комиссиях, которые в районах работают 2-3 раза в месяц, в Петрозаводске (где сосредоточено 70 процентов призывников) ежедневно кроме выходных. Такой путь предпочтителен, поскольку является гарантией того, что на призывных пунктах не возникнет очагов инфекции.

Второй – тестирование только тех, кто пойдет на отправку в армию в конце мая.

Фото: s.kvushahty.ru