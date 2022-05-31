31 мая 2022, 09:26
Общество

Еще 57 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии

Жители республики продолжают болеть

За последние сутки в Карелии подтверждено еще 57 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 – среди детей. За несколько пандемийных лет в регионе ковид диагностировали у 135768 человек, в том числе 17879 детей.

В ковидных стационарах лечатся 208 пациентов, в состоянии средней тяжести – 174 человека, в тяжелом – 34. В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных сообщили в региональном оперштабе. За последние сутки поправились еще 67 человек, за все время выздоровели 133281 человек.

За прошедшие сутки не зарегистрировано летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии инфекция унесла жизни 1510 человек в Карелии. (фото pixabay.com, Matthias_koll_leverkusen)

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Совсем молодая женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске
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Три человека скончались от коронавирусной инфекции в Карелии
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Путин заявил о скором запуске четвертой вакцины от COVID-19
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Число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии выросло до 515
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Жителям Карелии объяснили, как быть, если заболели перед вакцинацией
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Еще 53 человека в Карелии узнали, что заражены коронавирусом
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Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью государствами
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Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
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Наиболее активно от коронавируса в Карелии прививаются пожилые жители
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В Карелии еще 43 человека заболели COVID-19
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Медики обнаружили коронавирус еще у 44 жителей Карелии
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Более 31 тысячи человек привились от коронавируса в Петрозаводске
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Путин сообщил об укреплении иммунитета после прививки от коронавируса
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Путин назвал число привитых от коронавируса россиян
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Кипр отменил карантин для туристов из России, привившихся от COVID-19
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В Карелии еще три человека умерли от коронавируса, заболели 35
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«Черная плесень» поразила Индию
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Более 50 тысяч жителей Карелии полностью вакцинировались от COVID-19
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Коронавирусная инфекция унесла жизни еще двоих жителей Карелии
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Пожилым жителям Карелии разрешили ходить по магазинам в любое время
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Еще двое жителей Карелии погибли от коронавируса
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Коронавирус унес еще три жизни в Карелии
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Новые смерти пополнили летальную статистику коронавируса в Карелии
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Две женщины умерли от коронавируса в госпитале в Петрозаводске
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Три смерти от COVID-19 подтверждены в Карелии
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Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Петрозаводске
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Еще трое жителей Петрозаводска умерли от коронавирусной инфекции
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Медики подтвердили две новые смерти от коронавируса в Карелии
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Раскрыты планы правительства по вакцинации жителей Карелии
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Новые летальные исходы, вызванные COVID-19, зарегистрированы в Карелии
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Смертность от коронавируса в Карелии немного уменьшилась
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В Карелии медики снова регистрируют смерти от коронавируса
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Роспотребнадзор заявил о формировании двух российских штаммов COVID-19
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COVID-19 в Карелии, по прежнему, смертельно опасен
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Масочный режим на улице отменили в Израиле
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День республики в Калевальском районе оказался под угрозой срыва
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В одном из районов Карелии ужесточили коронавирусные ограничения
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Петрозаводчанка не обратилась к врачам за помощью и умерла от COVID-19
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Заболеваемость коронавирусом резко выросла в одном из районов Карелии
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65 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии
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Более 32 тысяч человек в Карелии полностью привились от COVID-19
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Более 5000 человек боролись с пандемией коронавируса в Карелии
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Для возвращающихся из-за границы россиян изменили правила въезда
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Оперштаб дал рекомендации жителям Карелии по отпуску в период пандемии
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Россиянам объяснили разницу между антителами к COVID-19
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В двух детских поликлиниках Петрозаводска откроются пункты вакцинации
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Назван процент заболевших в Карелии после вакцинации от коронавируса
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Коронавирус не желает смириться с поражением в Карелии
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Мишустин поручил организовать вакцинацию пожилых россиян на дому
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Смертность от COVID-19 не снижается в Карелии
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В Петрозаводске открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса
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Более 60 человек в Карелии узнали, что заражены коронавирусом
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Коронавирус продолжает отнимать жизни в Карелии
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В Карелии заболеваемость COVID-19 выше среднероссийских показателей
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35-летняя жительница Карелии скончалась от коронавируса
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Жителям Карелии рассылают фейковое распоряжение Парфенчикова
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Общее число умерших от коронавируса в Карелии превысило 400 человек
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В Карелии стали меньше умирать от коронавируса
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В Карелии изменили распоряжение о коронавирусных ограничениях
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Власти Карелии решили сохранить некоторые ограничительные меры
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В Карелии женщина умерла от внебольничной пневмонии
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Количество смертей от коронавируса в Карелии не уменьшается
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В России не исключили наступление третьей волны коронавируса
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Россияне начнут получать результаты ковид-тестов через Госуслуги
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Глава Минздрава рассказал, когда COVID-19 станет управляемой инфекцией
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В Карелии снова зарегистрированы три смерти от коронавируса
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Пожилых жителей Карелии будут бесплатно доставлять в пункты вакцинации
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Менее девяти тысяч новых случаев коронавируса подтвердилось в России
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Две женщины из районов Карелии скончались от коронавируса
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Более девяти тысяч новых случаев коронавируса подтверждено в России
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В Карелии выявлено менее 90 новых случаев коронавирусной инфекции
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В России за сутки выявлено менее девяти тысяч новых случаев COVID-19
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Три женщины скончались в больницах Карелии от коронавирусной инфекции
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Главврач госпиталя в Карелии рассказал об опасностях «долгого ковида»
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В Карелии не могут полностью удовлетворить высокий спрос на вакцину
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Петрозаводчанин и житель поселка Райконкоски умерли от коронавируса
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Оперативный штаб рассказал о ситуации с COVID-19 в Карелии
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В Карелии существенно смягчили коронавирусные ограничения
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Изменено антиковидное распоряжение главы Карелии по части соцвыплат
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Две женщины и мужчина пополнили список жертв коронавируса в Карелии
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Глава Карелии оценил ситуацию с распространением COVID-19 в республике
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Оперативный штаб оценил обстановку с коронавирусом в Карелии
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Две женщины умерли от коронавируса в Карелии
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В Карелии три человека скончались от коронавируса
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Названы сроки завершения пандемии коронавируса
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Еще более 150 жителей Карелии заразились коронавирусом
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Республиканская больница постепенно возобновляет плановую медпомощь
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Более семи тысяч пожилых жителей Карелии привились «Спутником V»
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Студентам ПетрГУ возместят стоимость теста на антитела перед прививкой
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Смерть от коронавируса вернулась в Карелию
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Постояльцев домов-интернатов в Карелии вакцинируют против COVID-19
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Число заболевших коронавирусом россиян превысило четыре миллиона
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Два мужчины и женщина скончались от коронавируса в Карелии
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Три женщины умерли от коронавируса в Карелии
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Карелия вошла в число регионов с заболеваемостью COVID-19 выше средней
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Глава Карелии объяснил, почему не прививался от коронавируса
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Жители трех городов Карелии скончались от коронавируса
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Еще три смерти от коронавируса в Карелии
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Общепит потребовал отменить коронавирусные ограничения в Карелии
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Коронавирус подтвердили еще у 229 человек в Карелии
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В Карелии подтверждены еще четыре смерти пациентов с коронавирусом
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Мать десятерых детей заразилась коронавирусом и умерла в Петербурге
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В Карелии 26 человек заболели коронавирусом после вакцинации
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Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в Карелии
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В Карелии еще трое пациентов умерли от коронавируса
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За сутки в Карелии коронавирус подтвержден у 41 ребенка
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Мобильные бригады медиков вакцинируют жителей в районах Карелии
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Еще 234 жителя Карелии заболели коронавирусом за сутки
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Коронавирус в Карелии унес еще четыре жизни
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Более 200 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки
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Три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии
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Еще один пункт вакцинации от COVID-19 заработал в Петрозаводске
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Перечислены побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
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За сутки в Карелии коронавирус выявлен у 31 ребенка
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Коронавирус в Карелии подтвержден еще у 231 жителя
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В Карелии за сутки выявили 235 новых заболевших коронавирусом
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Число жертв пандемии в Карелии увеличилось до 230 человек
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В Карелии шесть человек заболели COVID-19 после прививки «Спутником V»
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За сутки коронавирус диагностировали у 237 жителей Карелии
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Два человека умерли от коронавируса в больницах Петрозаводска
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20 детей в Карелии заболели коронавирусом за сутки
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Мясников назвал сроки третьей волны коронавируса в России
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В Минздраве Карелии пояснили, кто обладает приоритетом при вакцинации
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Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами
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Еще три смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии
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Еще тринадцать детей заразились коронавирусом в Карелии
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В Карелии у 3278 детей выявлен коронавирус
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Жителей Карелии приглашают на прививку о коронавируса
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Новые смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии
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Более 800 жителей старше 60 лет привили от коронавируса в Карелии
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Менее 20 тысяч новых зараженных коронавирусом выявлены в России
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За сутки в Карелии не зафиксировано летальных исходов от коронавируса
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Две женщины и мужчина умерли от коронавируса в Карелии
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Венгрия первой в Евросоюзе разрешила использование вакцины «Спутник V»
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В Карелии от коронавируса хотят привить около 300 тысяч жителей
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В Карелии впервые от коронавируса умер 30-летний здоровый мужчина
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11 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Карелию до конца января
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Что происходит в Карелии с массовой вакцинацией от коронавируса
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В Карелии зафиксированы еще две смерти от коронавирусной инфекции
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Один человек в Карелии умер, 258 выздоровели
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За сутки коронавирус подтвердился у 291 жителя Карелии
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Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии
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Более 280 человек в Карелии узнали, что заражены коронавирусом
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Коронавирус унес еще две жизни в Карелии
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В Карелии выросло общее число заболевших коронавирусом
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Еще два жителя Карелии умерли от коронавируса
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В Карелии смягчили ковидные ограничения для кафе и ресторанов
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За сутки в Карелии коронавирусом заболели 176 человек
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Еще три жителя Карелии умерли от коронавируса
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Российская статистика: кривая эпидемии идет вниз
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Два человека умерли от коронавируса за сутки в Карелии
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Соблюдение масочного режима проверили в торговых центрах Петрозаводска
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В России за сутки коронавирусом заразились 23 652 человека
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Дистанционное обучение продлено в Карелии
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Три человека скончались от коронавируса в Карелии
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Суточная заболеваемость COVID-19 в Карелии незначительно снизилась
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Еще три пациента умерли в больницах Карелии от коронавируса
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289 человек заболели коронавирусом за сутки в Карелии
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Количество жертв пандемии в Карелии возросло до 171
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В Карелии выявили более 300 новых случаев заражения коронавирусом
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Эксперт предрек улучшение ситуации с коронавирусом к концу 2022 года
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Мужчина и женщина скончались от коронавируса в Карелии
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Два человека умерли, 455 выздоровели
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Британский штамм коронавируса выявили на границе Финляндии с Россией
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Выздоровевших от COVID-19 разрешили выписывать без повторных тестов
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Две школы в Карелии закрыты на карантин по коронавирусу
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Петрозаводчанка стала 150-й жертвой пандемии коронавируса
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Более 300 жителей Карелии в один день узнали, что заражены COVID-19
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Власти Карелии передумали требовать у туристов справку на коронавирус
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Власти Карелии уточнили требования для туристов в период пандемии
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В Карелии выявили более 370 заболевших коронавирусом за сутки
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Количество жертв пандемии в Карелии возросло до 149
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В Карелии коронавирус выявили еще у 375 жителей
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41-летний мужчина умер от коронавируса в Петрозаводске
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В Карелии коронавирус диагностирован у 4 процентов жителей
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377 жителей Карелии узнали, что больны коронавирусом
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Еще три пациента с коронавирусом умерли в больницах Карелии
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В Карелии увеличилось количество жертв коронапандемии
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В Карелии за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело
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Почти 400 новых заболевших коронавирусом выявлено в Карелии за сутки
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Объявлено количество заболевших Covid-19 в Карелии за сутки
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Женщина умерла от коронавируса в инфекционной больнице в Петрозаводске
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Количество умерших от коронавируса в России превысило 50 тысяч человек
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Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Петрозаводске
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Стало известно, какие рестораны будут работать в новогоднюю ночь
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Новые ограничения из-за коронавируса вводят в Карелии
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Суточное число новых зараженных коронавирусом снова растет в Карелии
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Женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске
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В Карелии все еще не могут делать тесты на коронавирус за 48 часов
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Власти Карелии не связывают риски распространения Covid-19 с туристами
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Подтверждены еще три смерти от коронавируса в Карелии
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В Минздраве Карелии дали рекомендации при вакцинации от коронавируса
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Коронавирус убил еще двух жителей Карелии
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Подросткам запретили походы в торговые центры без взрослых
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Суточное количество заболевших коронавирусом в России остается высоким
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Россияне массово отказываются от туров в Петербург и бронируют Карелию
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Жителям Карелии с подозрением на COVID-19 выдадут бесплатные лекарства
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За сутки в России впервые выявили более 25 тысяч зараженных Covid-19
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В ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны коронавируса
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Новый суточный рекорд по числу зараженных Covid-19 поставлен в России
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Заболеваемость COVID-19 в Карелии остается на высоком уровне
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Известный карельский ученый умер от коронавируса в Петрозаводске
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Еще трое жителей Карелии скончались от коронавируса за минувшие сутки
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 18 ноября
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Голикова назвала Карелию лидером по заболеваемости COVID-19 в России
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299 человек инфицированы коронавирусом за сутки в Карелии
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В магазине Петрозаводска выявили нарушение коронавирусных правил
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В Карелии изменили ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19
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В России установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса
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Министр транспорта Карелии получил положительный результат на COVID-19
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Роспотребнадзор ввел новые правила выписки переболевших COVID-19
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В Карелии ограничили плановую медицинскую помощь из-за COVID-19
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Карелия стала лидером по уровню заболеваемости Covid-19 в России
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Тест на коронавирус должен быть готов через 48 часов
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В России установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом
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Еще два летальных исхода от COVID-19 зафиксированы в Карелии
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Очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 установлен в России
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Вновь поставлен рекорд по количеству заразившихся COVID-19 в Карелии
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Два пациента в Карелии скончались от коронавирусной инфекции
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Суточное количество зараженных Covid-19 заметно увеличилось в России
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Почти 400 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки
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Петрозаводчанин с коронавирусом умер в госпитале для ветеранов войн
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Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в России
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