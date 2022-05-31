Еще 57 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии

За последние сутки в Карелии подтверждено еще 57 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 – среди детей. За несколько пандемийных лет в регионе ковид диагностировали у 135768 человек, в том числе 17879 детей.

В ковидных стационарах лечатся 208 пациентов, в состоянии средней тяжести – 174 человека, в тяжелом – 34. В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных сообщили в региональном оперштабе. За последние сутки поправились еще 67 человек, за все время выздоровели 133281 человек.

За прошедшие сутки не зарегистрировано летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии инфекция унесла жизни 1510 человек в Карелии. (фото pixabay.com, Matthias_koll_leverkusen)