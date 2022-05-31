Самолечение при высоком давлении может довести до инфаркта

Самолечение иногда приводит к необратимым последствиям. Например, при высоком давлении – на 40% повышается риск развития инфаркта и инсульта. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог Заур Шугушев. Он посоветовал , как правильно действовать в случае проблем с давлением.

В первую очередь кардиолог напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания нельзя лечить с помощью случайных лекарств – это крайне опасно, так как можно серьезно навредить организму. Кроме того, аптекарь или знакомый, посоветовавшие какой-либо препарат, не несут ответственности за побочные эффекты.

«В результате больших исследований было доказано, что люди, которые при повышенном давлении занимаются самолечением, на 40 процентов чаще получают различные осложнения, такие как инфаркт, инсульт и сахарный диабет», - уточнил Шугушев.

Назначать лечение обязательно должен врач, уверен специалист. Причем в некоторых случаях, когда повышение давления сопровождается дискомфортом в голове или грудной клетке, пациент нередко нуждается в срочной госпитализации. Но даже если медики не нашли оснований для госпитализации, оставлять симптомы без внимания нельзя – необходимо пройти комплексное обследование, во время которого врачи проверят, в каком состоянии ваша сердечно-сосудистая система, посоветовал Заур Шугушев. Фото: pixabay.