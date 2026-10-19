За 9 месяцев в России значительно подешевели три продукта

Яйца упали в цене с начала года на 18% в России

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли назвали продукты, которые за девять месяцев этого года продемонстрировали значительное снижение цены. Сливочное масло, яйца и свинина с начала года стали меньше стоить на 14%, 18% и 19% соответственно.

Председатель ассоциации Станислав Богданов в интервью РИА «Новости» отметил, что позитивные изменения для кошелька покупателей произошли из-за роста производства и конкуренции.

По словам эксперта, торговые сети не только удерживают на яйца минимальную наценку, но иногда продают этот продукт даже ниже закупочной стоимости.

В публикации отмечается, что за 9 месяцев этого года также подешевели рис (12%), пшено (9%), картофель и сезонные яблоки (около 6%) и баранина (5%).