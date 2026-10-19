Двор рядом с мировыми судьями в Петрозаводске зарастает мусором

Петрозаводчанка пожаловалась на неприятный вид из окон - контейнерная площадка заросла не вывезенными отходами

фото читательницы «Петрозаводск говорит»

Петрозаводчанка пожаловалась на гору мусора, который никто не убирает. Зарастающая отходами помойка портит вид двора. Неприятную картину наблюдают дети по пути в школу. Опасаются горожане и нашествия грызунов.

«С прошлой недели не вывозится мусор!» - написала в нашу редакцию читательница Галина.

«Прямо в центре двора Коммунистов 3, Невского 14 и 16. Крыс плодим? Раньше на 3 дома было 2 контейнера. 1 куда-то увезли, сюда же несут мусор со всей округи - из «Дома Быта», наливайки, мировых муде, да что же это такое, сколько можно издеваться над нами!?».

Гаражи убрали, и «свалка» посреди двора стала видна на всю округу: «Мимо ходят дети в школу, на площадку к речке, не говоря уже про вид из окон!»

Женщина попросила ответственных принять меры и навести порядок.