Двор рядом с мировыми судьями в Петрозаводске зарастает мусором

Петрозаводчанка пожаловалась на гору мусора, который никто не убирает. Зарастающая отходами помойка портит вид двора. Неприятную картину наблюдают дети по пути в школу. Опасаются горожане и нашествия грызунов.
«С прошлой недели не вывозится мусор!» - написала в нашу редакцию читательница Галина.
«Прямо в центре двора Коммунистов 3, Невского 14 и 16. Крыс плодим? Раньше на 3 дома было 2 контейнера. 1 куда-то увезли, сюда же несут мусор со всей округи - из «Дома Быта», наливайки, мировых муде, да что же это такое, сколько можно издеваться над нами!?».
Гаражи убрали, и «свалка» посреди двора стала видна на всю округу: «Мимо ходят дети в школу, на площадку к речке, не говоря уже про вид из окон!»
Женщина попросила ответственных принять меры и навести порядок.