Мужчину жестоко избили, засунули в багажник и вывезли в глушь

Участника похищения и избиения приговорили к колонии строгого режима

фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии осудили участника жестокого избиения и похищения человека. Суд признал его виновным и вынес вердикт. 45-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и похищении.

В сентябре 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в деревне Ряймяля вместе с двумя товарищами из личной неприязни избил мужчину. Жертву впихнули в багажник и отвезли в безлюдное место, где бросили. Потерпевший остался жив, он обратился к медикам за помощью и в полицию.

«В результате совместных преступных действий потерпевшему были причинены телесные повреждения, повлекшие за собой длительное расстройство здоровья»,

- сообщили в Следкоме Карелии.

Жителя Питкярантского округа приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил. Уголовное дело в отношении подельников выделено в отдельное производство.