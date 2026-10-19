Автомобиль загорелся средь бела дня в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы работали в Пятом поселке

Фото "Петрозаводск говорит"

В воскресенье, 19 октября, в Петрозаводске произошел пожар в Пятом поселке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, в 14:49 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что у дома №15 по улице Боровой горит автомобиль. На место выехали трое спасателей. Оперативно удалось потушить возгорание. В результате пожара был поврежден моторный отсек. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее сообщалось о том, что зацеперы в масках прокатились на троллейбусе в Петрозаводске.