Жилой дом полыхал в воскресенье в карельском городе

Пожарные Лахденпохьи были подняты по тревоге 18 октября

Фото "Петрозаводск говорит"

В воскресенье, 18 октября, в 5:56 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Лахденпохье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На улицу Новую, где случилось ЧП, выехали две единицы техники и шестеро специалистов. Выяснилось, что загорелся частный одноэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы три человека. Возгорание было оперативно ликвидировано. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что баня сгорела в поселке Пряжа.