Переселенцы из аварийного жилья получат квартиры до конца осени

Ключи от новых квартир: четыре дома для переселенцев в Карелии вышли на финишную прямую

фото «Петрозаводск говорит»

До конца ноября в Карелии введут в эксплуатацию четыре дома для расселения аварийного жилья.

В Беломорске местные власти распределяют 135 квартир в новостройке, в Питкяранте возведен 40-квартирный дом, здание подключают к системе теплоснабжения.

Завершаются работы в 48-квартирном доме в Лахденпохье, жильцы скоро получат ключи. В здании завершают внутреннюю отделку, подключают инженерные системы, завершают благоустройство прилегающей территории.

Также, по официальным данным, почти завершено строительство еще двух домов для расселения аварийного фонда в Петрозаводске и Суоярви на 251 и 150 квартир.