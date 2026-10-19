Предприниматель из Петрозаводска стал жертвой афериста

Житель карельской столицы потерял 300 тысяч рублей из-за мошенника

Фото "Петрозаводск говорит"

В полицию Петрозаводска обратился 38-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал о том, что потерял более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил мужчина, он нашел на одном из сайтов объявление о продаже металлических контейнеров. Списавшись с продавцов, он перевел деньги. Но в итоге никакого товара мужчина не получил. Собеседники перестали отвечать на сообщения.

По заявлению потерпевшего проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что семья лишилась дома в результате пожара в Карелии.