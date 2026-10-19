Свыше 90% налоговых уведомлений в Карелии отправили электронно

Собственники недвижимости и транспорта в республике получили более 300 тысяч извещений. Общий объём начислений — 1 млрд 560 млн рублей

Фото: С.Юдин/УФНС РФ по РК

УФНС России по Республике Карелия направило владельцам налогооблагаемого имущества – объектов недвижимости и транспортных средств – чуть более 300 тыс. сводных налоговых уведомлений на общую сумму 1 млрд 560 млн рублей. Это на 99 млн рублей больше прошлогоднего показателя. Свыше 90% уведомлений плательщики получили в электронном виде: 205 тыс. – в личные кабинеты на сайте ФНС, ещё 71 тыс. – на портале Госуслуг.

Основной объём начислений за 2025 год составил транспортный налог – 924 млн рублей, налог на имущество – 511 млн рублей, земельный – 125 млн рублей.

В налоговом уведомлении значительно обновлен раздел по налогу на доходы физических лиц. Теперь в документе отражается расчет НДФЛ по прогрессивной шкале ставок, а размер налога зависит не только от вида дохода, но и от общей суммы заработанного за год по разным группам доходов.

В 2026 году в сводном налоговом уведомлении также появился отдельный блок с начислением налога на доходы физических лиц (НДФЛ), связанный с завышенным стандартным вычетом.

Такие вычеты предоставляются каждый месяц семьям с детьми, но до исчерпания лимита - пока совокупный доход с начала года не превысит 450 000 рублей. Если вычет предоставлен в большем размере, чем положено по закону (например, плательщик заявлял одновременно вычет у двух агентов, и каждый работодатель считал доход только по своему источнику выплаты), налоговая выявит это превышение, выполнит перерасчет, начислит налог на сумму излишка и включит сумму в уведомление.

При этом налоговые органы не наделены правом аннулировать суммы налога, рассчитанные на основании сведений, представленных сторонними организациями. Поэтому в случае несогласия с данными, отраженными в разделе сведений о доходах, представленным работодателем или банком, обращаться за уточнением сведений нужно в соответствующую организацию.

УФНС России по Республике Карелия напоминает, что срок уплаты имущественных налогов в 2026 году наступает 1 декабря. Наиболее безопасным и удобным способом уплаты налогов остается электронный – через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».