Супружеская пара из Карелии стала «Золотой семьей» России

Семью Герцен из Пудожского района наградили в Большом Кремлевском дворце

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В Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «Семья года» (0+). В числе тех, кто удостоился признания, оказались Дмитрий и Людмила Герцен из Пудожа. Супружеская пара из Карелии победила в номинации «Золотая семья». Об этом сообщили в карельском ЗАГСе.

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Супруги год назад сыграли «золотую» свадьбу. Более чем за полвека совместной жизни они вырастили и воспитали восемь детей. В семье 20 внуков и 4 правнука.

В этом году в конкурсе приняли участие почти 11 тысяч семей, 89 из которых стали победителями в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», «Семья защитника Отечества».