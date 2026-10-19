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19 октября 2026
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Происшествия

Алиментщицу в Карелии арестовали и отправили на принудительные работы

Злостная алиментщица из Медвежьегорского округа скрывалась от приставов и оказалась в федеральном розыске
Фемида
Фото создано с помощью Алиса AI

В Медвежьегорске мать двоих детей привлекли к уголовной ответственности за длительную неуплату алиментов. Об этом сообщили в управлении судебных приставов Карелии.

По данным источника, ранее женщину привлекли к административной ответственности по «алиментной» статье, но нерадивая мать не отработала обязательную «повинность», не трудоустроилась, продолжала злоупотреблять спиртными напитками и скрылась от судебного пристава. Такая попытка избежать наказания привела к тому, что её объявили в федеральный розыск.

Но сколько верёвочке ни виться, а конец будет – женщину нашли, арестовали и отправили на пять месяцев в исправительный центр на принудительные работы с удержанием алиментов из дохода.

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