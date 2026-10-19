В мобильные огневые группы теперь берут без оглядки на возраст

Защита неба Карелии: требования к кандидатам в огневые группы стали мягче

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Защитником неба в Карелии теперь можно стать и после 55 лет. Ограничения по возрасту сняли, об этом сообщается в официальных источниках.

В регионе сняли ряд ограничений для кандидатов в мобильные огневые группы отряда «БАРС». Ранее вступить в отряд не могли граждане старше 55 лет, в настоящее время подписать контракт и стать защитником карельского неба может гражданин с 18 лет без ограничения по возрасту. Главное – успешное прохождение военно-врачебной комиссии.

На заключение контракта смогут претендовать кандидаты, не годные к военной службе по состоянию здоровья (категория «Д») вследствие полученных травм в ходе боевых действий, если они могут выполнять обязанности на конкретных должностях.

Кандидат заключает контракт с Минобороны как резервист, проходит обучение, на сборах выполняет задачи в составе мобильной огневой группы на территории региона.