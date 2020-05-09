Назван один из очагов заражения COVID-19 в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях прокомментировал рекордное число заболевших за сутки в Карелии.

«Такого большого прироста подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, как за минувшие сутки, еще не было – сразу 20. Из них 18 – в Петрозаводске и 2 в Сегеже. К сожалению, мы снова фиксируем увеличение числа инфицированных среди сотрудников фельдъегерской службы и тех, кто с ними контактировал – это 10 человек. Сегодня это самый крупный очаг инфекции, зафиксированный в Республике. Роспотребнадзор и наши медики сейчас прилагают огромные усилия по локализации и ликвидации данного очага»

– пишет он.

Напомним, первые заболевшие среди сотрудников фельдъегерской службы были выявлены 6 мая. В числе заболевших было четверо сотрудников фельдъегерской службы и два человека из круга их контактов. 2 случая зарегистрированы в селе Деревянное Прионежского района – это фельдшер и водитель скорой помощи. Они также контактировали с работником фельдъегерской службы, заболевшим ранее: оказывали ему медицинскую помощь, прибыв по вызову в СНТ.

На сегодняшний день в Карелии коронавирус выявлен у 148 человек.