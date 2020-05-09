Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем Победы

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях разместил праздничное видеобращение к жителям республики. Ранее он возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь в Петрозаводске».

Напомним, в этом году День Победы проходит в особых условиях. Традиционные праздничные мероприятия на улицах из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, не проводятся. Людей просят остаться дома, чтобы поберечь себя и близких, особенно старшее поколение и ветеранов.

Многие традиционные для Дня Победы мероприятия перенесены в этом году в интернет.

Так сегодня пройдет всенародно любимый «Бессмертный полк». Для этого необходимо разместить в социальных сетях с хештегом #БессмертныйПолкКарелия фотографию своего родственника – участника Великой Отечественной войны – и короткий рассказ о его боевом пути и наградах. Все фотографии будут объединены в фотогалерею и представлены на сайте онлайн-энциклопедии «Wiki-Карелия» и в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/wikikarelia.

В 19 часов начнется всероссийская акция – совместное исполнение песни «День Победы». Спеть знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова предлагают на балконе или у окна, держа в руках фотографии с портретами своего родственника – участника Великой Отечественной войны или труженика тыла. Запись исполнения можно выложить на странице в социальной сети с хештегом #КарелияПоетДеньПобеды. Проведению акции будет предшествовать минута молчания, которую объявят по основным российским теле- и радиоканалам.