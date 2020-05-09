Парфенчиков возложил цветы к Вечному огню от имени жителей Карелии

В этом году День Победы проходит в особых условиях. Традиционные праздничные мероприятия на улицах из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, не проводятся. Людей просят остаться дома, чтобы поберечь себя и близких, особенно старшее поколение и ветеранов. От имени всех жителей республики цветы к мемориалу «Вечный огонь» утром возложил Глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщает Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

«Уважаемые ветераны, участники войны, труженики тыла. Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы. Для каждого из нас этот день особенный. Наш народ выстоял, победил в жестокой войне. Мы склоняем головы перед павшими. Мы благодарны тем, кто перенес все ужасы и лишения грозных военных лет. И тем, кто восстанавливал разрушенные города и села»,

− сказал Артур Парфенчиков.

Накануне цветы к воинским памятникам возложили другие руководители региона. Память погибших на Карельском фронте воинов почтил на «Аллее памяти и славы» премьер-министр Правительства республики Александр Чепик. Цветы к мемориалу на Зарецком кладбище возложила руководитель администрации Главы Карелии Татьяна Игнатьева.