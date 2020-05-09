Частная баня сгорела на юге Карелии

Очередная баня сгорела в Карелии в минувшую пятницу, 8 мая, сообщает МЧС по РК.

«В 12:45 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Олонецкий район, п. Ильинский, ул. Леселидзе. В 12:56 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.