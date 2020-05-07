Сотрудники фельдъегерской службы заразились COVID-19 в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях рассказал подробности о новых заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии. Напомним, за минувшие сутки подтверждено сразу 15 новых случаев COVID-19.

По словам Парфенчикова, 8 из них – в Петрозаводске. В числе заболевших четверо сотрудников фельдъегерской службы и два человека из круга их контактов.

2 случая зарегистрированы в селе Деревянное Прионежского района – это фельдшер и водитель скорой помощи. Они также контактировали с работником фельдъегерской службы, заболевшим ранее: оказывали ему медицинскую помощь, прибыв по вызову в СНТ.

Еще один случай выявлен в поселке Салми Питкярантского района, один – в Сегеже, и 3 человека заболели в Беломорске.

Всего в Карелии заболели COVID-19 125 человек.