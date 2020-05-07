Сразу 15 человек заразились за сутки COVID-19 в Карелии

Резкий скачок заразившихся коронавирусом выявлен в Карелии. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

«Плюс 15 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии. Заболевшие – 8 человек в Петрозаводске, 2 человека – в Прионежье (село Деревянное), 1 человек – в Сегеже, 1 человек – Питкярантском районе (поселок Салми), 3 человека – в Беломорске»,

– говорится в сообщении.

Выздоровели еще 3 человека, все в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 20,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,6 раз выше и составляет 113,1 случаев, по Северо-Западу – 87,5.

«Если и дальше «десятками» пойдем, то никаких обещанных послаблений после майских не будет»,

– пишет официальный телеграм-канал пресс-службы правительства РК «Карельские лайки».