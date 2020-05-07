Что ждать от погоды в четверг, 7 мая

Сегодня, 7 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2 до +4, днем от +12 до +14.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1, +6, местами на севере до -3, днем +7, +12, по южным районам местами до +15.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать в мае 2020 года. Долгосрочный прогноз на последний весенний месяц в Карелии читайте здесь.