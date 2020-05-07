«Газель» загорелась в столице Карелии

Очередной пожар произошел в Петрозаводске вчера вечером, 6 мая: в 18:19 поступил сигнал о возгорании автомобиля «Газель 3322132». Транспортное средство находилось у дома №13 по улице Ведлозерской, сообщает ЕДДС.

Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля на общей площади 3 квадратных метра. Причина огненного происшествия: неисправность систем, механизмов и узлов автомашины. Нанесенный ущерб сейчас устанавливают специалисты.

Ранее пожарные Петрозаводска спасли три десятка куриц и парочку свиней. 5 мая в шестом часу утра в Соломенном загорелась хозяйственная постройка.