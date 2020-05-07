Подрядчики устранят дефекты, допущенные при работах по благоустройству

Дополнительные работы будут проведены на объектах, которые были благоустроены подрядчиками в 2019 году. Так, частные организации устранят недочеты в парке Мира, в сквере Вечный Огонь и на спуске к Онежской набережной в створе улицы Германа Титова.

«В настоящее время ООО «Караван» исправляет замечания по устройству газонов в парке Мира. ООО «СМС» устраняет дефекты асфальтобетонного покрытия входной зоны мемориального комплекса «Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата». На спуске к Онежской набережной в створе улицы Германа Титова ООО «Свой Дом» исправляет дефекты, допущенные при устройстве газона и укладке брусчатки»,

- рассказали в мэрии карельской столицы.

Дефекты были обнаружены при плановой весенней проверке качества произведенных работ по благоустройству. Процесс находится под контролем сотрудников управления благоустройства и экологии карельской столицы. Подрядчики планируют завершить работы до 30 мая.