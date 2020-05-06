Пожарные Петрозаводска спасли три десятка куриц и парочку свиней

Сегодня в шестом часу утра в Соломенном загорелась хозяйственная постройка на улице Октября у дома № 8, сообщает паблик «Пожарная часть -75 Соломенное».

Пожарные этой части вместе с петрозаводскими коллегами организовали звено ГДЗС, и приступили к эвакуации животных.

На тушение ушло больше часа, в 6.18 утра пожар былликвидирован.

«В результате огнеборцам удалось спасти от огня 30 куриц и 2 свиньи»,

- сообщают пожарные.