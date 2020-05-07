Оперштаб: женщина с пневмонией скончалась в Карелии

Сотрудники карельского оперштаба по борьбе с коронавирусом поделились статистикой по заболеваемости внебольничной пневмонией за последние сутки. Так, по информации на 7 мая, одна жительница республики умерла накануне: ей не было и 40. У женщины 1981-го года рождения была выявлена бронхолегочная патология. Ее тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

Кроме того, 8 человек были госпитализированы за последние сутки с внебольничной пневмонией.

«Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 313 пациентов, 40 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19», - сообщили в оперативном штабе.

Добавим, резкий скачок заразившихся коронавирусом выявлен в Карелии. Об этом также сообщает республиканский оперштаб.