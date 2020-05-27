Детские сады начнут открывать в Петрозаводске с 1 июня

Дежурные группы откроются в 54 детских садиках Петрозаводска. Дошкольные учреждения примут пять тысяч маленьких петрозаводчан, сообщает пресс-служба администрации города. Поэтапно открывать садики планируют начать с 1 июня.

Напомним, согласно распоряжению главы Карелии, с 26 мая разрешено открывать дежурные группы или дежурные детские сады.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, дошкольные образовательные учреждения столицы Карелии активно готовятся к приему детей. В учреждениях проходят генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств. Специалисты МЧС обработают территории учреждений. Также закупаются средства индивидуальной защиты и дезинфекции. На этой неделе проходит предварительная оценка эпидемиологического статуса, медицинские осмотры воспитанников и сотрудников дежурных групп.

Как пояснила начальник управления образования администрации Светлана Пахомова, дети проходят предварительные осмотры на территории образовательной организации по специально составленному графику.

«С понедельника начнется поэтапное открытие детских садов по мере их готовности к приему воспитанников»,

- добавила она.

Согласно распоряжению Артура Парфенчикова, в дежурные группы будут принимать детей, оба родителя или единственный родитель которых осуществляют профессиональную деятельность, требующую непосредственного присутствия на рабочем месте. Также в сад в период пандемии смогут пойти дети, у родителей которых отсутствует возможность перевода на дистанционную работу, предоставления им отпуска. Родителям нужно представить справку от работодателя, подтверждающую необходимость присутствия на рабочем месте, составленную в свободной форме.

«В дежурные группы не допускаются дети, проживающих с лицами старше 65 лет, дети с признаками ОРВИ, дети, находившиеся в контакте с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), до получения разрешения от медицинской организации, а также дети, выезжавших за пределы городского округа менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп и (или) контактировавших с лицами, прибывшими из других муниципальных районов (городских округов), менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп», - напомнили в администрации карельской столицы.