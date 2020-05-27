Фасады зданий в центре Петрозаводска отремонтируют

Подрядчики приведут в порядок фасады 48 домов, расположенных на центральных улицах Петрозаводска. Проведение работ по восстановлению зданий приурочено к столетнему юбилею республики.

«Активные работы уже ведутся на 13 объектах. Среди них – дома № 4 и 10 на улице Дзержинского, дома № 2, 4 и 9 на улице Германа Титова, дома № 4, 25, 35 и 37 на проспекте Ленина, дом № 3 на улице Шотмана, дом № 1 на улице Свердлова, дом № 13 на улице Фридриха Энгельса и дом № 12 на улице Куйбышева», - рассказали в мэрии.

Специалисты подрядных организаций уже ведут зачистку старых покрытий, грунтовку, шпаклёвку, оштукатуривание поверхностей, демонтаж устаревших элементов водосточной системы. Перемен также затронут балконы и окна горожан, проживающих в центре.