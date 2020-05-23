Открытие дежурных групп в детских садах начнется после 26 мая

С 26 мая органы местного самоуправления могут принимать решения об открытии дежурных групп в детских садах – по согласованию с Министерством образования Карелии и с учетом эпидемиологической ситуации в конкретных населенных пунктах.

В распоряжение Главы Карелии от 12 марта 2020 года №127-р внесены изменения, связанные с открытием дежурных групп в детских садах.

Принимать в дежурные группы будут только детей, у которых оба родителя работают вне дома – не могут трудиться дистанционно и взять на этот период отпуск. Родителям необходимо предъявить соответствующие справки с места работы.

В дежурных группах не допускается пребывание детей, которые проживают совместно с лицами старше 65 лет. Это связано с необходимостью обезопасить пожилых родственников от риска заражения коронавирусом.

Количество детей в группах составит не более половины от норматива, то есть 10-12 человек. Носить защитную маску ребенку не требуется.

Дети обязательно должны пройти медосмотр – он будет организован в самих детских садах. В дежурные группы не допускаются дети с повышенной температурой, признаками ОРВИ, а также находившиеся в контакте с заболевшими коронавирусом – до того, как врач даст разрешение на посещение детсада.

Посещать дежурные группы не могут дети, которые менее чем за 14 дней до этого выезжали за пределы района или городского округа, а также контактировавшие с теми, кто прибыл из других районов.

Дежурные группы будут открываться по решению органов местного самоуправления, согласованному с Министерством образования республики.

Такие требования распространяются и на частные детские сады.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в прикрепленном файле или разделе «Документы»: http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5560/