В Карелии началась подготовка к открытию садиков

Глава Карелии подписал распоряжение, которое дает ряд послаблений в период пандемии. Оно опубликовано на сайте правительства РК. В частности, в соответствии с документом началась подготовка к открытию дежурных групп в детских садах.

«Органам местного самоуправления в Республике Карелия организовать работу по началу деятельности дежурных дошкольных образовательных организаций и (или) дежурных дошкольных групп в образовательных организациях (далее – дежурные группы) с учетом эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований по согласованию с Министерством образования Республики Карелия»,

– отмечается в документе.

В дежурные группы примут детей, оба родителя или единственный родитель (законный представитель) которых осуществляют профессиональную деятельность, требующую непосредственного присутствия на рабочем месте. Также в детские объединения примут

детей, у родителей (законных представителей) которых отсутствует возможность перевода на дистанционную работу, предоставления им отпуска. Мамам и папам нужно будет предоставить соответствующие справки с работы.

В дежурные группы не допустят детей, проживающих с лицами старше 65 лет; детей с признаками ОРВИ; детей, находившихся в контакте с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) до получения разрешения от медицинской организации.

Также не возьмут в садик детей, выезжавших за пределы муниципального района (городского округа) менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп и (или) контактировавших с лицами, прибывшими из других муниципальных районов (городских округов), менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп.

Министерству здравоохранения Республики Карелия поручено организовать предварительные медицинские осмотры воспитанников в помещениях образовательных организаций, планируемых к открытию, с целью получения медицинского разрешения для посещения дежурной группы. О подробностях этого процесса мы рассказывали ранее.

В приказе также отмечено: «детей в группах рассчитать исходя из половины норматива наполняемости групп в дошкольных учреждениях, установленного пунктом 1.9 СанПин».

Точная дата открытия садиков по-прежнему не называется.