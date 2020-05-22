Изменена схема открытия садиков в Петрозаводске в условиях пандемии

Воспитанников дежурных групп перед посещением детских садов будут осматривать не в кабинетах здорового ребенка поликлиник, как раньше, а на территории самих детских садов. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

За комментарием Минздрава мы обратились после того, как в редакцию стали обращаться родители детсадовцев, запутавшиеся в обилии информации из разных источников, противоречащей друг другу. День назад мы сообщали о том, что в поликлинике на Октябрьском проспекте отказались принимать детей, мотивировав тем, что садики пока не открываются. Сегодня одна из мам Петрозаводска рассказала, что в детской поликлинике заявили, что и вовсе не будут осматривать ее ребенка.

Мы попросили прокомментировать ситуацию главного врача детской поликлиники №1 Петрозаводска Надежду Дрейзис.

– Детскими поликлиниками будет организован обзвон родителей воспитанников дежурных групп с целью предварительной оценки эпидемиологического статуса воспитанников и для приглашения их на медицинский осмотр перед посещением дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13), который будет организован в медицинском кабинете дежурных детских дошкольных учреждений строго по времени за 5 рабочих дней до открытия этих учреждений,

– рассказала Надежда Ильнуровна порталу «Петрозаводск говорит».

По ее словам, такой формат будет действовать по всему городу в соответствии с распоряжением Минздрава. Если ребенок ходит в детский сад не по месту жительства, родители могут не волноваться, – позвонят из той поликлиники, к которой относится детский сад.

Надежда Дрейзис добавила, что в последнее время многие родители жаловались, что боятся вести здоровых детей на прием в поликлинику. В связи с этим и было принято решение о том, что малышей осмотрят прямо в садике заранее, по предварительной записи, чтобы не было очередей и столпотворений. По словам Надежды Ильнуровны, запись начнется предварительно на следующей неделе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обещал родителям Петрозаводска открытие дежурных групп с 26 мая. Однако точной информации об открытии нет до сих пор. В пресс-центре мэрии нам сказали, что ждут распоряжении главы. Пресс-секретарь главы Марина Кабатюк сегодня пояснила, что «распоряжение готовится». В самих садиках и Минздраве предполагают, что ориентировочная дата открытия дежурных групп в детских садах – 1 июня.