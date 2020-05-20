Открытие детских садов в Петрозаводске может быть отложено

Обещанное Артуром Парфенчиковым открытие дежурных групп в детских садах Петрозаводска может быть перенесено с 26 мая на более позднюю дату.

Как рассказали корреспонденту «Петрозаводск говорит» в горадминистрации, вопрос открытия дошкольных учреждений находится в стадии обсуждения. Окончательное решение о продлении нерабочего режима для детских садов может быть принято в ближайшее время.

Добавим, что в медицинских организациях, видимо, знают больше, чем журналистам рассказали в пресс-центре горадминистрации. Врачи уже предупреждают петрозаводчан о переносе даты открытия дошкольных учреждений.

Так, в редакцию портала обратилась мама дошкольницы. Женщина рассказала, что ее ребенок был записан в кабинет здорового ребенка для того, чтобы взять обязательную справку для детского сада. Сотрудники поликлиники заявили горожанке, что запись на прием будет аннулирована, так как 26 мая детские сады не откроют.

Напомним, ранее Артур Парфенчиков сообщил о том, что с 26 мая детские сады в Карелии, в том числе и в Петрозаводске, откроют двери для ребятишек. Планировалось, что дошкольные учреждения будут работать в режиме дежурных групп, которые должны определить органы местного самоуправления.

При этом в Министерстве образования Карелии уточнили, что в работе дежурных групп в детских садах должны быть учтены все рекомендации Роспотребнадзора. Так, например, каждую группу необходимо закрепить за конкретным помещением; каждое утро у всех воспитанников и родителей, воспитателей и персонала в обязательном порядке надо будет измеряться температура; при входе в здание необходимо установить дозаторы с антисептиком; а в здании детского сада в целом нужно усилить дезинфекционные меры.

К слову, сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что детские сады будут открывать поэтапно. Он отметил, что это источник риска и дети, которые придут в дошкольные учреждения, «тут же обменяются инфекцией». По его словам, отводить детей в детские сады сегодня – это исключительная мера, на которую родители должны решиться только в исключительных случаях, когда просто нет иного выхода.