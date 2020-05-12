Назван срок открытия детских садов в Карелии

С 26-го мая в Карелии будут подготовлены дежурные группы в детских садах, рассказал Парфенчиков в ходе прямой линии в сообществе карельского правительства. Впрочем, по прогнозам главы Карелии, большая часть жителей республики оставит детей летом дома.

По мнению Парфенчикова, с открытием детских садов складывается даже более опасная ситуация, чем с общественным транспортом.

Глава Карелии предложил работодателям предоставить сотрудникам, имеющих детей дошкольного возраста, которых не с кем оставить дома, возможность работать дистанционно либо взять оплачиваемый отпуск.

Ранее глава республики заявил, что, если открыть дошкольные учреждения, они могут стать рассадниками болезни. Что касается школ, они будут закрыты до конца учебного года, отметила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.