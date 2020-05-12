Нарушение масочного режима грозит магазинам штрафами и закрытием

Магазины, которые будут пускать покупателей без масок, могут быть оштрафованы и закрыты на срок до 90 суток. Об этом сообщил карельский вице-премьер Дмитрий Родионов во время прямой линии с главой региона Артуром Парфенчиковым.

– Проверки идут активно. За выходные дни проверено около пятисот объектов торговли, и не только по маскам, но и по количеству покупателей, по соблюдению социальной дистанции, – сообщил Родионов. Он сообщил, что нарушителей ждут штрафы до 500 тысяч рублей и закрытие на 90 суток, причем даже без наличия повторного нарушения.

Артур Парфенчиков уточнил, что ответственность несет и покупатель, и торговая точка. Причем административная ответственность наступает, как только сотрудники магазина пустили человека без маски, даже не успев его обслужив. Он также пояснил, в каких именно ситуациях маска необходима.

– Ношение масок обязательно во всех общественных местах. Магазины, банки, органы власти, аптеки, – заявил губернатор.

Парфенчиков отдельно подчеркнул, что носить маску не обязательно при индивидуальных прогулках. Например, если семья приехала на пикник, им маски не нужны. Не обязательны они и на улице, но – при соблюдении социальной дистанции.