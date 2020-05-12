Министр соцзащиты рассказала, как получить обещанные Путиным выплаты

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова рассказала, как получить выплаты на детей, обещанные 11 мая президентом России Владимиром Путиным. Разъяснения министр дала по время прямой линии, которую вечером 12 мая провел глава региона Артур Парфенчиков.

В первую очередь Ольга Соколова коснулась поддержки семей, где есть дети до трех лет. Вчера Путин расширил категория получателей матпомощи, в нее попали дети и те, кто не имел права на материнский капитал. Соколова еще раз уточнила, что все семьи получат выплату через Пенсионный фонд. Самые простые способы – обратиться на сайт ПФР или на портал Госуслуг, причем заявление может подать любой законный представитель.

Обращаться за этой мерой поддержки можно до 1 октября 2020 года. Выплата будет произведена за апрель, май и июнь. Ольга Соколова уточнила, что выплата тем семьям, которые имеют право на маткапитал, уже прошла.

Следующее изменение касается граждан, которые получают пособие по уходу за ребенком до трех лет, не попадая под социальное страхование. Как правило, это молодые мамы, студенты. В Карелии их более двух тысяч. Минимальный размер выплаты для этой категории увеличится в два раза. Никаких заявлений писать не надо, перерасчет сделают автоматически.

Также, без заявления, по три тысячи рублей на каждого ребенка выплатят гражданам, которые встали на учет в центр занятости в период эпидемии.

Наконец, Ольга Соколова рассказала о самой масштабной мере поддержки – выплате для семей с детьми от 3 до 15 лет включительно. В указе уточняется, что ребенок имеет право на выплату, если ему на 1 июля нет 16 лет. За эту меру поддержки отвечает также отделение ПФР. Для получения требуется только одно заявление, без дополнительных документов. Его также можно подать на сайте государственных услуг до 1 октября.