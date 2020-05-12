Роспотребнадзор рассказал, какие лекарства можно купить онлайн

Роспотребнадзор Карелии на своем сайте 12 мая информирует о том, какие лекарства можно купить онлайн. Ранее подобные покупки были невозможны, однако в закон внесены изменения, связанные с пандемией коронавируса.

«Поправки к Федеральному закону от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устанавливают возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств и, таким образом, направлены на разрешение деятельности интернет-аптек с минимальными ограничениями.

При этом нельзя продавать через интернет наркопрепараты и психотропы, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этанола свыше 25% (например, зеленку, настойки валерианы, прополиса или эхинацеи, корвалол, валокордин, спиртовой раствор салициловой кислоты и подобные).

Согласно внесенным поправкам торговать лекарственными препаратами для медицинского применения в розницу могут аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора», - пишет ведомство.

Также в ведомстве сообщают, что рецептурные препараты являются исключением, «однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, Правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли некоторыми из них, что позволит продавать дистанционно и часть рецептурных лекарств».

За разъяснениями какие именно рецептурные препараты можно покупать и как, стоит обратиться в Роспотребнадзор.