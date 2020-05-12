Петрозаводский городской суд закрылся на дезинфекцию

12 и 13 мая Петрозаводский городской суд закрыт для посетителей, сообщает сайт ведомства. Связано с это с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

«В связи с необходимостью проведения соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий доступ граждан, организаций и их представителей в здание Петрозаводского городского суда Республики Карелия с 12 по 13 мая 2020 года (включительно) будет закрыт, рассмотрение дел и материалов осуществляться не будет.

Исключение составят и будут рассматриваться только дела безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие дела; дела в порядке приказного и упрощенного производства; дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным)», - сообщает сайт суда.

О новых датах и времени рассмотрения дел и материалов, находящихся в производстве Петрозаводского городского суда Республики Карелия, лица, участвующие в деле, будут извещены дополнительно.

Также в ведомстве напоминают, что когда суд откроется, то все посетители при нахождении в здании Петрозаводского городского суда Республики Карелия обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски). Проход в здание суда будет возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством. Лица, не выполняющие данные требования, в здание не допускаются.

Также приостановлен прием граждан по личным вопросам руководством суда.