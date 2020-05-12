В Минздраве Карелии рассказали, когда врачи получат обещанные доплаты

Когда карельские медики начнут получать обещанные выплаты за работу в непростых условиях эпидемии коронавируса? В других регионах врачи уже получили деньги, а в Карелии люди только ждут доплат.

На этот вопрос ответил заместитель министра здравоохранения Карелии Сергей Седлецкий, выступая 12 мая на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Седлецкий отметил, что размер доплат по линии Минздрава России определяется в процентах в зависимости от среднемесячной зарплаты в Карелии за 9 месяцев 2019 года и отработанного конкретным сотрудником времени на оказание медицинской помощи. Таким образом, доплаты в амбулаторном звене могут составить от 7,2 до 36,1 тысячи рублей.

Размер федеральных выплат для тех, кто работает непосредственно с инфицированными COVID-19, варьируется от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. При этом на указанные выплаты должны начисляться северные и районные коэффициенты.

Есть еще региональные выплаты. По словам Седлецкого, документы по региональным выплатам уже подготовлены. Размер региональных выплат составит от 7 до 25 тысяч рублей в месяц. Причем это уже с учетом северных и районных надбавок.

Региональные надбавки будут начисляться не только медицинским работникам, непосредственно взаимодействующим с больными коронавирусной инфекцией, но и работникам, оказывающим помощь гражданам из групп риска, имеющим клинические проявления ОРВИ, пневмонии,

- сообщил заместитель министра.

В круг получателей региональных выплат вошли участковые терапевты, педиатры, средний медицинский персонал, привлеченный, как уточнил чиновник, «для предотвращения развития коронавирусной инфекции».

Судя по словам чиновника, региональные доплаты в Карелии получат около тысячи человек.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно вместе с заработной платой. У большинства медицинских учреждений срок заработной платы установлен 15 числа,

- отметил Сергей Седлецкий.

По его словам, первые выплаты за апрель планируются начать выдавать с 13 мая.

На федеральные выплаты могут рассчитывать 500 человек. Из 86 миллионов рублей, выделенных на эти цели из федерального бюджета на два месяца, начислено 45 миллионов рублей. Седлецкий сообщил, что Карелия планирует подать дополнительную заявку.

Из бюджета Карелии на доплаты выделено 200 миллионов рублей. Из этой суммы распределено порядка 107 миллионов рублей.

Заместитель министра пытался оправдаться, почему в Карелии выплаты задержали по сравнению с другими регионами. По его словам, карельским чиновникам было не ясно, что такое фактически отработанное время и как его рассчитывать. Только недавно из Минздрава России пришли по этому поводу разъяснения. В общем, задержки выплат заместитель министра здравоохранения «списал» на бюрократические проволочки.