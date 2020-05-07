Дежурные группы в детсадах могут открыться в Карелии с 1 июня

Дежурные группы в детских садах Карелии могут открыться не ранее 1 июня. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в ходе своей прямой линии. По его словам, ситуация с заболеваемостью среди детей тяжелая.

Очень много болеет детей сегодня. И двухлетние, и четырехлетние. Идти на открытие садов очень сложно. Мое ответственное решение – пока это невозможно. Но с 1 июня в летнем режиме предлагаем местному самоуправлению открыть дежурные группы,

- заявил губернатор.

Что касается школ, они будут закрыты до конца учебного года, отметила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.