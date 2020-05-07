Четыре человека могут стать почетными гражданами Петрозаводска

12 мая состоится заседание комиссии по рассмотрению предложений по присвоению звания «Почетный гражданин Петрозаводска». Члены комиссии будут совещаться дистанционно в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

От общественных организаций и трудовых коллективов города в комиссию поступили четыре заявки. Почетными гражданами предложили сделать главврача городской детской больницы Елену Аксентьеву, председателя общественной организации ветеранов войны, труда Николая Черненко, а также двух пенсионеров - Алексея Варухина и Павла Лангуева.

Комиссия решит, кто из кандидатов достоин получить почетное звание, в 15:30 12 мая.