07 мая 2020, 14:36
Четыре человека могут стать почетными гражданами Петрозаводска
Специальная комиссия рассмотрит кандидатуры на звание «Почетный гражданин Петрозаводска», поступившие от общественных организаций и трудовых коллективов города
12 мая состоится заседание комиссии по рассмотрению предложений по присвоению звания «Почетный гражданин Петрозаводска». Члены комиссии будут совещаться дистанционно в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.
От общественных организаций и трудовых коллективов города в комиссию поступили четыре заявки. Почетными гражданами предложили сделать главврача городской детской больницы Елену Аксентьеву, председателя общественной организации ветеранов войны, труда Николая Черненко, а также двух пенсионеров - Алексея Варухина и Павла Лангуева.
Комиссия решит, кто из кандидатов достоин получить почетное звание, в 15:30 12 мая.