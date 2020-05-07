Парфенчиков обещает жестко наказывать за нарушение «масочного режима»

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на «прямой линии» с населением республики о том, что он будет жестко контролировать, как будет исполняться «масочный режим» в Карелии.

Напомним, с 10 мая жители Карелии обязаны надевать защитные маски при посещении общественных мест (магазины, аптеки, больницы и поликлиники, органы власти, местного самоуправления) в Петрозаводске, Сегеже, Кондопоге, Костомукше, Кеми, Беломорске, Сортавале, Лахденпохье, Питкяранте, Олонце.

«Все предприятия – магазины и аптеки, которые допустят посетителей без маски – будут нести ответственность за нарушения, как и сами граждане, нарушающие мое распоряжение. Мы будем жестко это контролировать. За нарушение будем закрывать магазины и штрафовать граждан», – сказал он.

Кроме того, торговые организации, которые имеют право торговать нерасфасованным товаром, обязаны будут установить дозаторы с дезинфицирующей жидкостью, рассказал Парфенчиков. Люди должны иметь возможность обработать руки.

Эта мера вводится для того, чтобы не заставлять граждан в обязательном порядке носить перчатки.