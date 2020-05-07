День Победы предложили отметить минутой молчания и песней

Отметить День Победы можно вместе со все страной, даже находясь дома. Об этом сообщила вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник во время прямой линии главы региона. «Официальные» мероприятия в карантинном формате пройдут 9 мая в 19:00.

«В семь часов будет минута молчания, мы все сможем почтить память погибших. Затем – исполнение песни «День Победы». Никакого единого формата нет. Кто-то может включить, послушать, кто-то – спеть в кругу семьи, кто-то – выйдет на балкон»,

– сказала Лариса Подсадник.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на вопрос о том, планирует ли он петь, ответил «Конечно». Также он отметил, что ветеранам вручат юбилейные медали, когда появится такая возможность.

«Президент сказал, что мы обязательно отметим 75 годовщину Победы. Сейчас очень важно вручить ветеранам награды. Для них важно внимание, а возраст такой, что ждать нельзя»,

– сказал глава Карелии.

Напомним, Артур Парфенчиков призвал граждан не приходить к мемориалам в День Победы, чтобы не содействовать распространению коронавируса. Об этом он заявил 7 мая во время прямой линии, посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.