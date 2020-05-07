Парфенчиков призвал не приходить в День Победы к Вечному огню

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал граждан не приходить к мемориалам в День Победы, чтобы не содействовать распространению коронавируса. Об этом он заявил 7 мая во время прямой линии, посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы должны исключить возможность контакта людей. Погода сейчас комфортная для передачи инфекции, и мы призываем граждан воздержаться от посещений Вечного огня и мест захоронения. Я утром от имени всех жителей Карелии возложу цветы и преклоню колени»,

– сказал Артур Парфенчиков.

Он, тем не менее, заявил, что люди могут посетить кладбища, где похоронены их деды и прадеды.

«Но важно, чтобы не пересекались родственники из одной семьи. Нужно ограничить контакты внутри больших семей, потому что много случаев заболевания связаны с контактами между родственниками»,

– отметил губернатор.

Он также сообщил, что отдельные усилия были потрачены на то, чтобы убедить ветеранов отказаться от массового празднования.

«Для ветеранов это сложный момент, они выходили на нас, но мы убедили остаться дома. Важно обеспечить празднование в семейном формате»,

– сказал Артур Парфенчиков.