07 мая 2020, 13:34
Общество

В Петрозаводске проверяют, как приезжие соблюдают самоизоляцию

Мэрия: прибывшие из регионов с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу должны провести 14 дней в карантине

В Петрозаводске продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением приехавшими из неблагополучных регионов обязательного двухнедельного карантина. Так, их местонахождение совместно проверяют сотрудники горадминистрации и МВД. 

«В течение последних суток было опрошено 470 человек, в том числе - 269 прибывших из других регионов и 201 проживающий совместно. По факту адресной проверки составлено 2 протокола о нарушении режима самоизоляции», - рассказали в мэрии.

Напомним, на железнодорожном вокзале Петрозаводска ведется учет всех пассажиров, прибывающих в столицу Карелии из неблагополучных с точки зрения эпидситуации регионов - это Москва, Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург и Мурманская область.

Обсудить
просмотр
167327
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Мэрия
МВД
карантин
Режим всеобщей самоизоляции
новости Карелии