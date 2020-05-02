На вокзале переписывают всех пассажиров, приезжающих в Петрозаводск

На железнодорожном вокзале Петрозаводска ведется учет всех пассажиров, прибывающих в столицу Карелии из неблагополучных с точки зрения эпидситуации регионов - это Москва, Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург и Мурманская область. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ежедневно из этих регионов в Петрозаводск прибывает шесть поездов. Пассажирам выдаются специальные анкеты, которые они обязаны заполнить. На основании анкет мэрия составляет списки для контроля за соблюдением обязательной 14-дневной изоляции приезжих.

Такая регистрация гостей карельской столицы продлится до конца действия ограничительных мер. Власти напомнили, что все приезжие из неблагополучных регионов обязаны сообщать о прибытии из других субъектов Федерации на горячую линию министерства здравоохранения РК по номеру 8-800-201-06-57.