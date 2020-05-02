02 мая 2020, 16:33
Мэрия назвала микрорайоны, в которых ликвидируют свалки в этом году
До осени в Петрозаводске планируют убрать не менее ста стихийных свалок
Мэрия Петрозаводска заключила контракты на ликвидацию несанкционированных свалок. Подрядчикам предстоит до начала осени зачистить около ста свалок, планируется, что будут убраны около 10 тысяч кубометров мусора, сообщает пресс-служба городской администрации.
Основные работы планируется выполнить на Перевалке, Древлянке, Ключевой, в Соломенном и на СКЗ. Однако, в мэрии пообещали, что свалки будут ликвидировать практически во всех микрорайонах карельской столицы.
В администрации напомнили, что в 2019 году было зачищено более 70 несанкционированных свалок.