Мэрия назвала микрорайоны, в которых ликвидируют свалки в этом году

Мэрия Петрозаводска заключила контракты на ликвидацию несанкционированных свалок. Подрядчикам предстоит до начала осени зачистить около ста свалок, планируется, что будут убраны около 10 тысяч кубометров мусора, сообщает пресс-служба городской администрации.

Основные работы планируется выполнить на Перевалке, Древлянке, Ключевой, в Соломенном и на СКЗ. Однако, в мэрии пообещали, что свалки будут ликвидировать практически во всех микрорайонах карельской столицы.

В администрации напомнили, что в 2019 году было зачищено более 70 несанкционированных свалок.