В праздники продолжается весенняя уборка Петрозаводска

В Петрозаводске в праздники продолжается весенняя уборка города. Работы ведутся в парках, скверах, на лестничных спусках и детских площадках, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники Городского комбината благоустройства работают в ускоренном режиме. Из города вывозится прошлогодняя листва, смет, мусор. Полностью очистить город от зимней грязи планируется ко второй декаде месяца.

В мэрии напомнили, что горожане могут жаловаться на неудовлетворительную уборку карельской столицы по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 051.