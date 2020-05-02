Еще в одном районе Карелии, возможно, появился больной с коронавирусом

В Олонецком районе выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальная группа района во «ВКонтакте».

Положительный тест на Covid-19 сдал мужчина, который приехал в Олонец в командировку.

Администрация района обратилась ко всем жителям с просьбой соблюдать рекомендации врачей, максимально ограничить контакты и носить медицинские маски.

Отметим, что в официальную статистику этот случай пока что не вошел. По данным на утро 2 мая в республике было 85 заболевших Covid-19.